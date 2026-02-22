  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina

Barrio residencial Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina

Ascalón, Israel
de
$1,33M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33701
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Garden Rez 5 habitaciones con 2 aparcamiento y una bodega

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$4,00M
Barrio residencial Baka penthouse duplex
Jerusalén, Israel
de
$4,389
Barrio residencial Dans un immeuble neuf
Ascalón, Israel
de
$539,220
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Ascalón, Israel
de
$329,175
Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement calme
Ra'anana, Israel
de
$1,13M
Está viendo
Barrio residencial Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Ascalón, Israel
de
$1,33M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$937,365
En el corazón del barrio de Rasco en Jerusalén, descubra este hermoso apartamento de 67 m2, situado en la primera planta de un edificio completamente renovado después de TAMA con ascensor de Shabat. La luminosa sala de estar con cocina semiseparada se abre directamente a un hermoso jardín va…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Jerusalén, Israel
de
$971,850
PROMOCIÓN!!!, Hermosa reformada 3P de 81 m2, en el corazón de Kiryat Moché; cerca de las sinagogas, tranvía, balcón de 15 m2 con soucca, construcción de calidad! Entrada privada. Este es el último apartamento disponible en el proyecto, piso de precio, SAY:! Exclusiva agencia Hadassa Takam
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$830,775
En el centro de la ciudad, al lado de las grandes sinagogas, , cerca de la Mamilla y el David citadel HOTEL 7 minutos a pie , en un hermoso edificio de lujo con guardia 24/24, piscina, gimnasio y jacuzzi. Muy bonitas 2 habitaciones en venta de 45 m2 red (superficie israelí 52 m2) muy bien di…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir