Barrio residencial Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv

Este ático representa el máximo lujo en Tel Aviv, ofreciendo una mezcla armoniosa de diseño sofisticado y ubicación privilegiada. Ubicado en una calle tranquila cerca de Kikar HaMedina, esta residencia ofrece fácil acceso a cafeterías animadas, jardines de infancia y escuelas de primera clase, parques verdes, tiendas elegantes y el emblemático parque HaYarkon. Su proximidad al transporte público y las autopistas Ayalon garantiza una conectividad perfecta. Ampliando unos 166 m2 de espacio habitable con 57 m2 adicionales de balcones, el ático tiene un amplio diseño. La terraza de la azotea, con una superficie de aproximadamente 72 m2, es un oasis privado que comprende una piscina, una cocina al aire libre totalmente equipada con barbacoa, nevera y máquina de hielo. En su interior, el ático ofrece una elegante sala de estar, un espacio familiar cálido y 3,5 habitaciones (incluyendo una lujosa suite principal y una habitación cubierta blindada (Mamad)). Un cuarto de lavandería se convirtió inteligentemente en una oficina. Tres baños completos añaden a la comodidad de esta excepcional propiedad. Características principales: - Acceso directo mediante ascensor con sistema de entrada codificado - Cocina de lujo equipada con electrodomésticos de prestigio internacional - Fichas integradas en todas las habitaciones - Proyector retráctil en el salón - Mecanismo de televisión adjunto al techo de la suite parental - Pisos de mármol natural - Uso de materiales naturales en el diseño de propiedades - Inodoros separados en el piso de la terraza - Bodega con control de temperatura para hasta 750 botellas - Sistema central de succión - Sistema inteligente de automatización casera - Calefacción terrestre - Sistemas de bomba de agua - Sistema de audio - Estacionamiento: una plaza frente al edificio con cubierta eléctrica