  4. Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff

Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff

Tel-Aviv, Israel
$987,525
ID: 33575
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Venta exclusiva: Calle Micha, Viejo Norte, Vista tranquila y Fronteriza En un edificio clasificado, típico de Tel Aviv, en el segundo piso, un hermoso apartamento de 2 habitaciones brillante y bien conservado. Superficie de unos 60 m2 + soleada terraza de unos 7 m2. El apartamento, bañado en luz, ofrece un gran potencial. Doble exposición. Situado en un callejón tranquilo y bucólico, a pocos minutos a pie del mar, Dizengoff Street y el animado centro de la ciudad.

