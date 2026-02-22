Barrio residencial Appartement immense

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta – Excepcional apartamento en Ciudad, Ashdod ????
Descubra esta única 5 habitaciones de 183 m2, en las 2 plantas, ofreciendo volúmenes raros y comodidad absoluta.
✨ Aspectos destacados del apartamento:
• Área generosa de 183 m2 en dos niveles
• Vista abierta y agradable
• Dos dormitorios principales con baño separado – como un apartamento independiente
• Celular privado
• Estacionamiento dedicado
• Espacios grandes y luminosos
• Edificio muy bien mantenido en el corazón de un barrio central y buscado
¿? Ubicación Premium:
Situado en el centro de Ashdod (City), cerca de tiendas, servicios, transporte y escuelas.
?? Ideal para una familia grande que busca espacio, comodidad y ubicación estratégica, o como una propiedad excepcional con valor patrimonial.
Localización en el mapa
Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
