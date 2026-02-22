  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Appartement immense

Barrio residencial Appartement immense

Ascalón, Israel
de
$1,10M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33664
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta – Excepcional apartamento en Ciudad, Ashdod ???? Descubra esta única 5 habitaciones de 183 m2, en las 2 plantas, ofreciendo volúmenes raros y comodidad absoluta. ✨ Aspectos destacados del apartamento: • Área generosa de 183 m2 en dos niveles • Vista abierta y agradable • Dos dormitorios principales con baño separado – como un apartamento independiente • Celular privado • Estacionamiento dedicado • Espacios grandes y luminosos • Edificio muy bien mantenido en el corazón de un barrio central y buscado ¿? Ubicación Premium: Situado en el centro de Ashdod (City), cerca de tiendas, servicios, transporte y escuelas. ?? Ideal para una familia grande que busca espacio, comodidad y ubicación estratégica, o como una propiedad excepcional con valor patrimonial.

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Hadera, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
Barrio residencial Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Netivot, Israel
de
$467,115
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Está viendo
Barrio residencial Appartement immense
Ascalón, Israel
de
$1,10M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Mostrar todo Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra'anana, Israel
de
$2,31M
Bonito chalet. 7 habitaciones. 3 baños. Cuatro baños. Garden. Podemos construir una piscina allí. En un callejón sin salida muy tranquilo. Cerca de Hasharon College y Lycee Ostrovsky
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,16M
Apartamento 2.5 habitaciones, 72m2 en el tercer piso con mamak Edificio con calidad Tama 38 renovación en 2020 Orientación triple I/N/S 300 metros de la playa
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$391,875
Gran negocio frente a la playa en Ashdod: Apartamento de 2 habitaciones en la residencia Ashdod Beach, primera línea en el Tayelet, frente al mar. En el sexto piso con dos ascensores, este apartamento ofrece un balcón con vistas al mar y un arreglo ideal: entrada a un luminoso salón, cocina…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir