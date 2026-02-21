  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces

Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces

Jerusalén, Israel
de
$1,05M
;
10
ID: 33834
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Está viendo
Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanya, Israel
de
$771,210
Calle Yehuda Hanassi, en el barrio buscado de Kiryat Sanz en Netanya, en un entorno residencial tranquilo y bien merecido. Apartamento de 4 habitaciones con Mamad, unos 110 m2, situado en la 5a planta en 6. Construcción renovada y fortalecida en el marco de un proyecto TAMA 38 recientement…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Aviv, Israel
de
$1,85M
En el corazón de la ciudad Nueve y exclusiva Yehuda Halevi 94 - Edificio nuevo y excepcional 4 hermosas habitaciones nuevas con ascensor y mamad Aparcamiento Terraza Dependencia/conductor de cuidado ¡El apartamento está situado en la parte trasera, tranquilo! 4 habitaciones de 93 m2 + solea…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$3,07M
Immobilier.co.il
