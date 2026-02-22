  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

Tel-Aviv, Israel
de
$5,19M
;
3
ID: 33552
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  Ciudad
    Tel-Aviv

En venta – Tour Meier, Tel-Aviv Descubre un apartamento excepcional en el prestigioso Tour Meir, símbolo de lujo en el corazón de Tel Aviv. Un ambiente de vida incomparable que combina comodidad, elegancia y servicios de alta gama. Características principales: Superficie: 148 m2 + 12 m2 de terraza Piso 30 – vista panorámica abierta, orientación sureste 4 habitaciones amplias y luminosas Aparcamiento privado y bodega Residencia por 3 meses – apartamento en venta Beneficios de la residencia: Piscina, gimnasio, sauna, hammam, Jacuzzi, billar Bodega en el edificio Seguridad 24 horas Precio solicitado: 16.550.000 Honorarios del Organismo: 2% + IVA Premium Real Estate Número de licencia : 31928721

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
de
$5,19M
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
En un edificio reciente cerca de Gordon Beach Apartamento de 2 habitaciones Mamad 1a planta Ascensor Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Magnifique 2 pieces meuble
Barrio residencial Magnifique 2 pieces meuble
Barrio residencial Magnifique 2 pieces meuble
Barrio residencial Magnifique 2 pieces meuble
Barrio residencial Magnifique 2 pieces meuble
Barrio residencial Magnifique 2 pieces meuble
Jerusalén, Israel
de
$1,724
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$2,63M
RAANANA - Distrito Neve Zemer, DRAFT HIGH QUALITY ¡Un nuevo proyecto en uno de los barrios más buscados de Raanana! En proyecto de alta gama de 2 edificios de 5 y 7 plantas DUPLEX 6 habitaciones 161m2 + 2 terrazas de 56 y 40m2, pisos 6 y 7 , 2 parking y 1 bodega : Proyecto de permiso val…
Agencia
Immobilier.co.il
