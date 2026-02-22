Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

En venta – Tour Meier, Tel-Aviv Descubre un apartamento excepcional en el prestigioso Tour Meir, símbolo de lujo en el corazón de Tel Aviv. Un ambiente de vida incomparable que combina comodidad, elegancia y servicios de alta gama. Características principales: Superficie: 148 m2 + 12 m2 de terraza Piso 30 – vista panorámica abierta, orientación sureste 4 habitaciones amplias y luminosas Aparcamiento privado y bodega Residencia por 3 meses – apartamento en venta Beneficios de la residencia: Piscina, gimnasio, sauna, hammam, Jacuzzi, billar Bodega en el edificio Seguridad 24 horas Precio solicitado: 16.550.000 Honorarios del Organismo: 2% + IVA Premium Real Estate Número de licencia : 31928721