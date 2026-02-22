  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Tel-Aviv, Israel
de
$2,43M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 33572
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Magnífico apartamento de 4 habitaciones renovado en un prestigioso complejo boutique – Strok 7–9 (Netanel Company – delivery first quarter 2026) 102,5 m2 + 14 m2 balcón 3a planta - Sólo 2 apartamentos por planta 3 orientaciones 2 plazas de aparcamiento subterráneo + bodega Ministerio Público Europeo Cocina de alta calidad Carpintería especial y personalizada: muebles de baño y armarios de pared

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,09M
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
Barrio residencial Calme verdoyant renove piscine possible
Ra'anana, Israel
de
$3,37M
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Hadera, Israel
de
$893,475
Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Asdod, Israel
de
$1,33M
Está viendo
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Aviv, Israel
de
$2,43M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Mostrar todo Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,95M
En 3 Zion Boulevard Street, una dirección de prestigio y muy solicitada. Un apartamento único, espacioso, luminoso y hermoso! En la 5a planta, este apartamento goza de excelente tráfico en cuatro ejes! Un apartamento de 5 habitaciones con gran potencial y arreglo ideal. Superficie constr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Nahariya, Israel
de
$376,200
APARTADO 3 PIECES QUARTIEN EIN SARA PROCHE CANYON ET MER BEAU POTENTIEL
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$3,07M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir