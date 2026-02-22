  1. Realting.com
  Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent

Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent

Ra'anana, Israel
$1,09M
7
ID: 33476
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Muy raro. Centro de la ciudad Raanana. La calle tiene un sentido único cerca de todo tipo de productos. Grande y espacioso. Sala de estar muy grande. Habitaciones grandes. Mamad. Aparcamiento. Terraza de 13 m2.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

