  Israel
  Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
$1,65M
7
ID: 33629
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Hermoso apartamento de 3 habitaciones situado en el segundo piso de un edificio moderno, gozando de excelente brillo gracias a su posición de esquina. Detalles de la propiedad: • Superficie de vivienda : 60 m2 • Terrazas: 13 m2 • 2a planta con ascensor • Plaza de estacionamiento incluida • Acabados de alta gama Sistemas avanzados de automatización doméstica Situado en el distrito de Neve Tzedek, frente a la Torre de la Ciudad Blanca, cerca del centro y el mar.

Localización en el mapa

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
Otros complejos
Jerusalén, Israel
de
$993,795
En el corazón de Nahlaot, un barrio animado y auténtico de Jerusalén, reconocido por su vida comunitaria, sus sinagogas, su ambiente cálido y su proximidad inmediata a Shouk Mahane Yehuda y el centro de la ciudad. A highly sought after address by both religious families and investors. En un…
Asdod, Israel
de
$1,32M
Hermoso apartamento en venta en Ashdod 5 habitaciones transformadas en 4, en residencia de lujo con conserje 24/24, gimnasio, 4 ascensores incluyendo uno de shabat. Apartamento 150 m2 y 16 m2 terraza con vistas al mar. Celular 9m2 , materiales de alta gama, aire acondicionado, aparcamiento y…
Ra'anana, Israel
de
$1,78M
Apartamento con gran jardín – Exposición occidental Situado en una calle de un solo sentido, uno de los más populares de Raanana. Un verdadero jardín privado de 220 m2, orientado al oeste, que ofrece un sol garantizado toda la tarde. Apartamento de 5 habitaciones, incluyendo una mamá, con…
