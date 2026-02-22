  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  Barrio residencial Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable

Barrio residencial Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable

Hadera, Israel
de
$1,06M
;
10
ID: 33531
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

BZH Nueva oportunidad: Casa familiar con volúmenes generosos a un precio increíble! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta una casa espaciosa, con su agradable jardín en el distrito de Nissan, tranquilo y apreciado por familias francófonas! Sus activos: - Casa de 5.5 habitaciones de 165 m2, - Campo de 250 m2, - Gran sala de recepción, - Una habitación segura en la planta baja, - 3 dormitorios adicionales con hermosos volúmenes arriba, - Zona de ropa y lavandería, - Estacionamiento, - Título registrado en el catastro, - Barrio tradicionalista cerca de sinagogas y escuelas, - Cerca de las autopistas 6, 9 y 20 minutos en coche del mar. Una bonita casa con su jardín y terraza soleada! Entorno verde, un remanso de paz para una vida familiar serena. Contacta con nosotros Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licencia profesional 313736

Hadera, Israel
