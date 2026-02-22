Barrio residencial Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
Nueva oportunidad: Casa familiar con volúmenes generosos a un precio increíble!
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta una casa espaciosa, con su agradable jardín en el distrito de Nissan, tranquilo y apreciado por familias francófonas!
Sus activos:
- Casa de 5.5 habitaciones de 165 m2,
- Campo de 250 m2,
- Gran sala de recepción,
- Una habitación segura en la planta baja,
- 3 dormitorios adicionales con hermosos volúmenes arriba,
- Zona de ropa y lavandería,
- Estacionamiento,
- Título registrado en el catastro,
- Barrio tradicionalista cerca de sinagogas y escuelas,
- Cerca de las autopistas 6, 9 y 20 minutos en coche del mar.
Una bonita casa con su jardín y terraza soleada!
Entorno verde, un remanso de paz para una vida familiar serena.
Contacta con nosotros Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera.
Licencia profesional 313736
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo