  4. Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet

Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet

Asdod, Israel
$655,215
7
ID: 33495
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Para el negocio Apartamento 3 habitaciones en Youd Bet, muy bien situado a un precio muy bueno. Totalmente amueblado. Cerca de transporte, escuelas, parques infantiles, sinagogas, tiendas...

Asdod, Israel
