  4. Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Netanya, Israel
$752,400
ID: 33457
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Apartamento con una vista muy espaciosa, muy clara y completamente sin obstáculos Situe tiene dos pasos del kikar y la playa Excelente apartamento para vivienda o inversión

Netanya, Israel
Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israel
de
$752,400
