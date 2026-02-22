Barrio residencial Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem

Jerusalén, Israel
$1,646
Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem
Para alquiler a largo plazo en Arnona, Jerusalén, este encantador apartamento de 2,5 habitaciones totalmente amueblado ofrece un ambiente de vida cómodo y tranquilo en una de las zonas residenciales más buscadas de la ciudad. Una superficie de unos 50 m2, consta de un luminoso salón con cocina abierta con vistas a una pequeña terraza, un hermoso dormitorio y una habitación adicional ideal como oficina o dormitorio extra. Situado en la segunda planta sin ascensor (25 pasos), el apartamento goza de excelente brillo, un ambiente tranquilo y aparcamiento en el edificio. Cerca de escuelas, transporte y el centro comercial Tsomet Habankim, es ideal para una sola persona o una pareja que busca un apartamento listo para vivir en Jerusalén. Disponible inmediatamente. Alquiler: 5.250 / mes.

