Barrio residencial Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Para alquiler a largo plazo en Arnona, Jerusalén, este encantador apartamento de 2,5 habitaciones totalmente amueblado ofrece un ambiente de vida cómodo y tranquilo en una de las zonas residenciales más buscadas de la ciudad. Una superficie de unos 50 m2, consta de un luminoso salón con cocina abierta con vistas a una pequeña terraza, un hermoso dormitorio y una habitación adicional ideal como oficina o dormitorio extra.
Situado en la segunda planta sin ascensor (25 pasos), el apartamento goza de excelente brillo, un ambiente tranquilo y aparcamiento en el edificio. Cerca de escuelas, transporte y el centro comercial Tsomet Habankim, es ideal para una sola persona o una pareja que busca un apartamento listo para vivir en Jerusalén.
Disponible inmediatamente.
Alquiler: 5.250 / mes.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
