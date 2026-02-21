  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem

Barrio residencial 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$2,195
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33864
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jerusalén, Israel
de
$968,715
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$43,89M
Barrio residencial Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$2,51M
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial Maison arabe
Jerusalén, Israel
Precio en demanda
Está viendo
Barrio residencial 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,195
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Mostrar todo Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Asdod, Israel
de
$1,18M
Venta – Excepcional apartamento de 4 habitaciones en Ashdod, Residence Dimri Situado en el piso 12 de la residencia más buscada de Ashdod, este apartamento de 4 habitaciones le seducirá con sus volúmenes, ubicación y impresionante vista al mar. Con una impresionante superficie de 148 m2, c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$1,78M
Apartamento con gran jardín – Exposición occidental Situado en una calle de un solo sentido, uno de los más populares de Raanana. Un verdadero jardín privado de 220 m2, orientado al oeste, que ofrece un sol garantizado toda la tarde. Apartamento de 5 habitaciones, incluyendo una mamá, con…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Mostrar todo Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
¡Nuevo para venta exclusiva! Una propiedad única, exclusiva y rara. Situado en una calle tranquila y bucólico de los callejones de Yehuda Maccabi, cerca del Parque Hayarkon, en el campo, un espectacular ático dúplex, bañado en luz, distribuidos en dos niveles con ascensor que sirve ambos pis…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir