Barrio residencial Espaces de bureaux guivat shaoul

Jerusalén, Israel
de
$707,256
;
7
ID: 33802
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial Special investisseur
Nahariya, Israel
de
$311,933
Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$783,750
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Jerusalén, Israel
de
$2,508
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Hadera, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement calme
Ra'anana, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
A pocos pasos de Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard y a 5 minutos a pie de la playa este ático dúplex único se encuentra en una calle completamente renovada, dentro de un nuevo edificio boutique con arquitectura preservada, en la 5a planta con ascensor. Características pri…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Asdod, Israel
de
$1,18M
Venta – Excepcional apartamento de 4 habitaciones en Ashdod, Residence Dimri Situado en el piso 12 de la residencia más buscada de Ashdod, este apartamento de 4 habitaciones le seducirá con sus volúmenes, ubicación y impresionante vista al mar. Con una impresionante superficie de 148 m2, c…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable
Hadera, Israel
de
$1,06M
BZH Nueva oportunidad: Casa familiar con volúmenes generosos a un precio increíble! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta una casa espaciosa, con su agradable jardín en el distrito de Nissan, tranquilo y apreciado por familias francófonas! Sus activos: - Casa de 5.5 habitaciones de 1…
Agencia
Immobilier.co.il
