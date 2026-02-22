  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$4,389
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33424
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el corazón del codiciado distrito de Mekor Baruch de Jerusalén, este amplio apartamento de 110 m2 ofrece un ambiente de vida cómodo y tranquilo, ideal para una familia. Situado en la tercera planta con ascensor, disfruta de un hermoso brillo y un ambiente tranquilo. El apartamento consta de 5 habitaciones bien dispuestas, incluyendo una suite principal, una cocina independiente funcional con acceso directo a una agradable terraza de 8 m2, perfecta para las comidas diarias. Los espacios son generosos y prácticos, en condiciones adecuadas que permiten la instalación inmediata. Una propiedad rara para alquilar, combinando superficie, comodidad y ubicación central. Rashi Street 109, Jerusalem Alquiler : 14000 Disponible inmediatamente

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$9,405
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Asdod, Israel
de
$736,725
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$714,780
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$579,975
Barrio residencial Grand jardin
Ascalón, Israel
de
$799,425
Está viendo
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$4,389
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Mostrar todo Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
PARA LA VENTA – 2 PARTES – COLONIA AMÉRICA – TEL-AVIV Apartamento 50 m2 + terraza 7 m2, en nuevo edificio de alto nivel Situado en el primer piso, en absoluta calma, pueblo de espíritu en el centro de la ciudad Luminoso salón con cocina abierta Amplia habitación (Mamad incluido) A pie: Pl…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Apartamento 5 habitaciones - 166m2 – Givat Shaoul Jerusalem Balcón 12 m2 – (soucca 4m2), 5to piso Salón- comedor, cocina 4 dormitorios (mamad) 3 baños, 3 aseos Correas, aire acondicionado, pólvora, radiadores, calentador de agua de gas Puerta blindada, 1 parking, 1 bodega, ascensor, acceso …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Aviv, Israel
de
$2,43M
Magnífico apartamento de 4 habitaciones renovado en un prestigioso complejo boutique – Strok 7–9 (Netanel Company – delivery first quarter 2026) 102,5 m2 + 14 m2 balcón 3a planta - Sólo 2 apartamentos por planta 3 orientaciones 2 plazas de aparcamiento subterráneo + bodega Ministerio Públic…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir