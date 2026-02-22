Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
En el corazón del codiciado distrito de Mekor Baruch de Jerusalén, este amplio apartamento de 110 m2 ofrece un ambiente de vida cómodo y tranquilo, ideal para una familia. Situado en la tercera planta con ascensor, disfruta de un hermoso brillo y un ambiente tranquilo.
El apartamento consta de 5 habitaciones bien dispuestas, incluyendo una suite principal, una cocina independiente funcional con acceso directo a una agradable terraza de 8 m2, perfecta para las comidas diarias. Los espacios son generosos y prácticos, en condiciones adecuadas que permiten la instalación inmediata.
Una propiedad rara para alquilar, combinando superficie, comodidad y ubicación central.
Rashi Street 109, Jerusalem
Alquiler : 14000
Disponible inmediatamente
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo