  2. Israel
  3. Ascalón
  Barrio residencial Particulier

Barrio residencial Particulier

Ascalón, Israel
de
$501,600
20/2/26
$501,600
8/3/25
$449,440
16/2/25
$450,720
;
8
ID: 25044
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Ascalón, Israel
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$573,705
Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Immense salon
Jerusalén, Israel
de
$1,79M
Está viendo
Barrio residencial Particulier
Ascalón, Israel
de
$501,600
Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Venta – Apartamento de 3 habitaciones con vista al mar Tour Frishman Superficie: 91 m2 + Terraza: 12 m2 Planta: 11a, orientación noreste (vista de mar) Partes: • Espaciosa sala de estar • Habitación segura (Mamad) • Suite principal con baño Total baños : 2 Aparcamiento : Sí Celular: 12 m2 …
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,70M
Venta – Fabuloso ático en un edificio histórico en el corazón de Tel Aviv! 5 piezas 4 dormitorios (incluyendo una habitación segura) 2 baños 3 aseos Terraza privada con posibilidad de instalar un Jacuzzi 130 m2 interior + 20 m2 terraza + 70 m2 azotea No hay aparcamiento Precio: 15,000,000 NI…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Mostrar todo Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Tel-Aviv, Israel
de
$14,11M
Este extraordinario ático encarna la excelencia arquitectónica y de lujo. Con una impresionante superficie de 414 m2 en un nivel, esta exclusiva propiedad también cuenta con una terraza panorámica de unos 133 m2 con impresionantes vistas al mar. Situado en el prestigioso complejo residencial…
Agencia
Immobilier.co.il
