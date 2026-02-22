  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod

Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod

Asdod, Israel
de
$736,725
;
16
Dejar una solicitud
ID: 33671
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Descubra este hermoso apartamento situado en Tel Hai Boulevard en Ashdod, que ofrece un entorno de vida excepcional y un potencial raro en el mercado. ✔️ 3 habitaciones luminosas ✔️ Excepcional terraza de 100 m2 con una vista sin obstáculos del bulevard ✔️ 2 dormitorios incluyendo una habitación segura (Mamad) ✔️ 2 duchas y 2 aseos – confort óptimo para toda la familia ✔️ Celular privado ✔️ Aparcamiento privado ✔️ Entrada inmediata Idealmente situado cerca de tiendas, sinagogas, autobuses y servicios, este apartamento goza de una excelente ubicación y es una oportunidad para no perderse.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Ascalón, Israel
de
$460,845
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$846,450
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Asdod, Israel
de
$1,35M
Está viendo
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Asdod, Israel
de
$736,725
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
En Venta – Apartamento 2 habitaciones en Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 Situado en uno de los edificios más buscados en Tel Aviv, en la frontera de Neve Tsedek y en el corazón del vibrante distrito de Florentin, este apartamento de 2 habitaciones ofrece un ambiente de vida …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
nuevo apartamento 3 p hermosa vista degagee. en los jardines terraza de 25 m2. Sukka. lado sur y oeste. 2 estacionamientos en una bodega. el apartamento se alquila hasta julio 2026 a 6200 sh/mes
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$808,830
En el corazón del barrio de Florentine, en una calle en plena renovación urbana y cerca de cafés, restaurantes, transporte y el futuro metro, descubra este apartamento ideal para vivir o invertir. Características de la propiedad • 2 piezas • 17m2 terraza exterior • 3a planta con ascensor • …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir