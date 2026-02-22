Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod

Descubra este hermoso apartamento situado en Tel Hai Boulevard en Ashdod, que ofrece un entorno de vida excepcional y un potencial raro en el mercado. ✔️ 3 habitaciones luminosas ✔️ Excepcional terraza de 100 m2 con una vista sin obstáculos del bulevard ✔️ 2 dormitorios incluyendo una habitación segura (Mamad) ✔️ 2 duchas y 2 aseos – confort óptimo para toda la familia ✔️ Celular privado ✔️ Aparcamiento privado ✔️ Entrada inmediata Idealmente situado cerca de tiendas, sinagogas, autobuses y servicios, este apartamento goza de una excelente ubicación y es una oportunidad para no perderse.