  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer

Jerusalén, Israel
de
$36,993
;
9
ID: 33393
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Jerusalem – Distrito de Mamilla – Oficinas de Alquiler Situado en el segundo y último piso, una bandeja completa de 809 m2 crudo, con vista a las murallas de Jerusalén. Alquiler mensual: 118 000 Gastos de gestión: 24.270 mensuales

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles

Complejos similares
Barrio residencial Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Asdod, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Ascalón, Israel
de
$843,315
Barrio residencial Beau 4 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Barrio residencial baka maison arabe
Jerusalén, Israel
de
$3,70M
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$1,94M
Jerusalén, Israel
de
$36,993
Otros complejos
Ra'anana, Israel
de
$2,727
Centro de la ciudad. Nuevo edificio. Cuatro habitaciones nunca viven. 5a planta. brillante. Aparcamiento. disponible desde junio de 2026
Agencia
Immobilier.co.il
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Agencia
Immobilier.co.il
Netanya, Israel
de
$1,82M
Great potential. 124 m2 according to arnona. Terrace. Parking Duplex 4,5 pieces including mamad Full sea view stunning
Agencia
Immobilier.co.il
