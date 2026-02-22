Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya

  1. Realting.com
  Israel
  Netanya
  A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya

A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya

Netanya, Israel
$956,175
ID: 33718
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Park HaYam, Netanya, cerca del mar. Apartamento nuevo de 102 m2 + terraza 14 m2, 10° piso, 4 habitaciones. Proyecto Electra, torre moderna de 30 plantas. Parking + bodega, entrada inmediata. Zona familiar, cerca de tiendas, escuelas y playas. Precio: 3.050.000 (precio promocional 3.390.000)

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
