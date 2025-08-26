Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya.
Proyecto Dizengoff 43 es un edificio boutique situado estratégicamente a 2 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos a pie de la playa
Ven a vivir a los pies de Kikar y todas estas tiendas
Características del proyecto
El AGENCIS le presenta un edificio boutique con arquitectura contemporánea con vestíbulo doble de alto rendimiento decorado por arquitecto
2 ascensores incluyendo un aparcamiento subterráneo
Recubrimiento de aluminio blanco
Cada apartamento se vende con una plaza de aparcamiento
Características del apartamento
4 habitaciones apartamento costa
Superficie de 107 m2 más una terraza de 12m2
4 habitación apartamento fachada
Superficie de 107 m2 más una terraza de 12m2
4 habitación apartamento fachada
Superficie de 115 m2 más una terraza de 14m2
5 habitaciones apartamento costa
Superficie de 126 m2 más una terraza de 13.4 m2
Servicio interior muy lujoso
Azulejos de granito de cerámica 80/80
Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir.
Azulejos, parquet o teca
Aire acondicionado centralizado última generación.
Puertas interiores de alta calidad
Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol
Azulejos de baño hasta el techo
Inodoros colgantes
Home cinema preparation
Tiendas eléctricas en toda la casa
Válvula mezcladora de calidad
Para todas las visitas, póngase en contacto conmigo.
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo