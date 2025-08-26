Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem
Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía.
2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento
Entrega en marzo de 2028
2 habitaciones 54m2 con terraza de 18m2 Precio: 2.350.000sh
4 habitaciones 93m2 con terraza entre 11 y 13m2 Precio desde 3.300.000sh
3 ambiente ático 90m2 con terraza de 34m2 - 8a planta Precio : 3.450.000sh
Ático 4 habitaciones 93m2 con terraza de 25m2 - 8a planta Precio :3,800,000sh
Ático 4 habitaciones 95m2 con terraza de 14m2 - 15a planta Precio : 3.880.000sh
Planta baja 4 habitaciones 96m2 con terraza 24m2 Precio desde 3.000.000sh a 3.500.000sh (construcción 8 plantas)
4 habitaciones 93m2 con terraza de 11m2 – 6a planta (construcción 8 plantas) Precio : 3.250.000sh
Estos precios no incluyen nuestros honorarios de agencia que son 2% excluyendo impuestos
Los precios pueden estar sujetos a cambios
Para más información o para organizar una visita,
Llámanos al 054 946 1963
Nota: en el caso de un Proyecto de Construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.
Para más información contácteme
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo