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Apartamentos en venta en Hadera Subdistrict, Israel

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Hadera
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Harish
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66 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Hadera, Israel
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Excelente caso! En el centro de Hadera – edificio moderno entregado en 2021. 4 habitaciones,…
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Apartamento 2 habitaciones en Harish, Israel
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Apartamento 3 habitaciones en Hadera, Israel
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