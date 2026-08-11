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Propiedades residenciales en venta en Hadera Subdistrict, Israel

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Hadera
64
Harish
17
86 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Hadera, Israel
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Apartamento 4 habitaciones en Hadera, Israel
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Apartamento 5 habitaciones en Hadera, Israel
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Apartamento 2 habitaciones en Harish, Israel
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PROYECTO DE HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista pre…
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Apartamento 4 habitaciones en Hadera, Israel
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Hadera, Israel
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Apartamento 4 habitaciones en Hadera, Israel
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Apartamento 4 habitaciones en Hadera, Israel
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Apartamento 5 habitaciones en Hadera, Israel
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Apartamento 2 habitaciones en Harish, Israel
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Casa de campo 6 habitaciones en Hadera, Israel
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Hadera, Israel
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Villa 12 habitaciones en Hadera, Israel
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Referencia: HD 108 Hermoso proyecto de dos edificios en el nuevo barrio de Hadera Un club de…
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Dúplex 4 habitaciones en Hadera, Israel
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