  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Java Occidental
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Java Occidental, Indonesia

1 propiedad total found
Villa en Babakan, Indonesia
Villa
Babakan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Nestled in the peaceful neighborhood of Babakan, this stylish two-bedroom villa combines con…
$325,000
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
