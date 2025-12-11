Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Sumba Barat Daya
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Sumba Barat Daya, Indonesia

Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa en Sumba Barat Daya, Indonesia
Villa
Sumba Barat Daya, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Bienvenidos a nuestras firmas villas de estilo tradicional en la isla de Sumba. Villas const…
$219,990
Dejar una solicitud
Villa en Sumba Barat Daya, Indonesia
Villa
Sumba Barat Daya, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Bienvenidos a nuestras firmas villas de estilo tradicional en la isla de Sumba. Villas const…
$154,990
Dejar una solicitud
Villa en Sumba Barat Daya, Indonesia
Villa
Sumba Barat Daya, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Bienvenidos a nuestras firmas villas de estilo tradicional en la isla de Sumba. Villas const…
$114,990
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Sumba Barat Daya, Indonesia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir