  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Pejeng
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Pejeng, Indonesia

A boutique Apartment Complex on a Hill With Breathtaking Views of The Jungle and Rice Fields in Ubud en Pejeng, Indonesia
Pejeng, Indonesia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Número de plantas 2
Situado en la cima de una colina pintoresca en Ubud, Apartments ofrece impresionantes vistas…
$3,05M
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
