Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kecamatan Kata Hamu Lingu
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Kecamatan Kata Hamu Lingu, Indonesia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Desa Matawai Amahu, Indonesia
Casa 2 habitaciones
Desa Matawai Amahu, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Número de plantas 1
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a un…
$395,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kecamatan Kata Hamu Lingu, Indonesia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir