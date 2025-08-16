Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Indonesia
  3. Java
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Jardín

Villas con Jardín en venta en Java, Indonesia

1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Jabung, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Jabung, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
🏡READY 3-BEDROOM VILLA (200 m2) + OFFICEDesarrollador: ALEX VILLASProyecto: COMPLEX 5📍Ubicac…
$700,000
Parámetros de las propiedades en Java, Indonesia

