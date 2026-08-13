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Propiedades residenciales en venta en Zalaszentgroti jaras, Hungría

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Kehidakustany, Hungría
Casa 4 habitaciones
Kehidakustany, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 3
Venta en Kehidakustány, cerca del spa termal: una casa familiar de dos plantas totalmente re…
$347,866
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