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Locales comerciales en venta en Zala, Hungría

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Keszthelyi jaras
5
Heviz
5
6 propiedades total found
Hotel en Heviz, Hungría
Hotel
Heviz, Hungría
Número de plantas 3
En venta es un hotel totalmente equipado en la ciudad balnearia de Heviz, conocido por su si…
$3,01M
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Hotel 435 m² en Heviz, Hungría
Hotel 435 m²
Heviz, Hungría
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 435 m²
Número de plantas 3
Bienes raíces para la vida y el trabajo.Mini-hotel en el complejo termal de Heviz!Una villa …
$494,193
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Restaurante, cafetería 550 m² en Heviz, Hungría
Restaurante, cafetería 550 m²
Heviz, Hungría
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 550 m²
Número de plantas 3
En Hévíz, a solo diez minutos a pie del famoso lago termal, se ofrece una casa de tres plant…
$464,764
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TekceTekce
Propiedad comercial 1 800 m² en Nagylengyel, Hungría
Propiedad comercial 1 800 m²
Nagylengyel, Hungría
Área 1 800 m²
Para los empresarios que deseen reubicar su negocio de procesamiento de madera debido a la s…
$846,750
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Hotel 520 m² en Heviz, Hungría
Hotel 520 m²
Heviz, Hungría
Habitaciones 11
Área 520 m²
Número de plantas 4
En una de las calles más populares de la localidad turística de Heviz, a solo 10 minutos a p…
$1,34M
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Restaurante, cafetería 160 m² en Heviz, Hungría
Restaurante, cafetería 160 m²
Heviz, Hungría
Área 160 m²
Bienes raíces para la vida y el trabajo! En la famosa ciudad balnearia de Hévíz, en la colin…
$359,355
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