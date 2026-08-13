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Propiedades residenciales en venta en Szigetszentmiklosi jaras, Hungría

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1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Dunaharaszti, Hungría
Villa 5 habitaciones
Dunaharaszti, Hungría
Habitaciones 5
Área 260 m²
Una casa de 260 m2, 5 habitaciones está en venta en 2330 Dunaharaszti (Alemania: Harrast - u…
$423,375
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