Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Soproni jaras
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Soproni jaras, Hungría

;
2 propiedades total found
Propiedad comercial 1 886 000 m² en Sopronkovesd, Hungría
Propiedad comercial 1 886 000 m²
Sopronkovesd, Hungría
Área 1 886 000 m²
Los fosos de arena y grava se encuentran en el condado de Zala, a 10 km de la salida de la a…
$24,94M
Dejar una solicitud
Hotel 860 m² en Sopron, Hungría
Hotel 860 m²
Sopron, Hungría
Área 860 m²
Un pequeño hotel está en venta en 9027 Györ. El hotel construido en 2001 cuenta con 13 habit…
$1,28M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir