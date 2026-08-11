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Propiedades residenciales en venta en Rackevei jaras, Hungría

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2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Rackeve, Hungría
Casa 5 habitaciones
Rackeve, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
En uno de los lugares más exclusivos y naturalmente cautivadores de Ráckeve, en la punta de …
$1,17M
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Casa en Rackeve, Hungría
Casa
Rackeve, Hungría
En uno de los lugares más exclusivos y naturalmente cautivadores de Ráckeve, en la punta de …
$1,24M
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Rackevei jaras, Hungría

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Vista al lago
Baratos
De lujo
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