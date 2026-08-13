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Propiedades residenciales en venta en Pilisvorosvari jaras, Hungría

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1 propiedad total found
Casa grande 6 habitaciones en Solymar, Hungría
Casa grande 6 habitaciones
Solymar, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
Número de plantas 2
En la frontera de Budapest en Shoymar, la casa de construcción en 2018, 430 m2, 2 plantas co…
$1,40M
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Parámetros de las propiedades en Pilisvorosvari jaras, Hungría

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