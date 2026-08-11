Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Kapuvari jaras
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kapuvari jaras, Hungría

;
1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Osli, Hungría
Villa 6 habitaciones
Osli, Hungría
Habitaciones 6
Área 225 m²
Descripción del objeto En venta es una empresa húngara (Kft), que posee una parcela de alred…
$3,60M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kapuvari jaras, Hungría

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir