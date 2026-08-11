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Propiedades residenciales en venta en Great Plain and North, Hungría

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2 propiedades total found
Casa en Balassagyarmat, Hungría
Casa
Balassagyarmat, Hungría
Área 330 000 m²
En el pequeño pueblo de Iliny, situado en el norte de Hungría cerca de Balassagyarmat en el …
$1,14M
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Apartamento 3 habitaciones en Egri jaras, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Egri jaras, Hungría
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 1/2
In an Eger, Lyosh-Varosh, an apartment is sold in a 7-apartment building on Matyash Kirai Ki…
$188,070
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