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Propiedades residenciales en venta en Eger, Hungría

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Egri jaras, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Egri jaras, Hungría
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 1/2
In an Eger, Lyosh-Varosh, an apartment is sold in a 7-apartment building on Matyash Kirai Ki…
$188,070
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