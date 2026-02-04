Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Csornai jaras
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Csornai jaras, Hungría

1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Farad, Hungría
Villa 4 habitaciones
Farad, Hungría
Habitaciones 4
Área 84 m²
Número de plantas 2
En el pequeño pueblo de Farád, a solo 3 minutos en coche de Csorna y a unos 35 minutos de Gy…
$225,670
Parámetros de las propiedades en Csornai jaras, Hungría

