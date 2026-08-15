Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Transdanubio Central
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Transdanubio Central, Hungría

;
Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa 11 habitaciones en Rigacs, Hungría
Villa 11 habitaciones
Rigacs, Hungría
Habitaciones 11
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una instalación bien cuidada en la región de Transdanubia Central con amplias oportunidades …
$259,756
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Kemeneshogyesz, Hungría
Villa 2 habitaciones
Kemeneshogyesz, Hungría
Habitaciones 2
Área 90 m²
En la orilla izquierda del río Marcal, entre Magyargencs y Szergény, se encuentra el pequeño…
$63,378
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Transdanubio Central, Hungría

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir