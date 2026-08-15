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Locales comerciales en venta en Transdanubio Central, Hungría

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Propiedad comercial en Tardos, Hungría
Propiedad comercial
Tardos, Hungría
Sinopsis: El proyecto MGC pretende crear una comunidad para personas de todas las edades y n…
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Hotel 2 437 m² en Monoszlo, Hungría
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Monoszlo, Hungría
Área 2 437 m²
Esta bodega es un viñedo de 10 hectáreas, principalmente produciendo vino tinto. Es un galar…
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