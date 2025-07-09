  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Piso en edificio nuevo Avlabari Breeze by GATD

Piso en edificio nuevo Avlabari Breeze by GATD

Tiflis, Georgia
Precio en demanda
;
3
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 35031
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Metro
    Avlabari (~ 200 m)

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

Avlabari Breeze Residences by GATD

Residencias Elite Boutique en Old Tbilisi 23 Apartamentos exclusivos en un proyecto residencial boutique situado en el centro histórico de Old Tbilisi.

El proyecto combina arquitectura refinada, un ambiente de vida privado y de baja densidad y un estilo de vida urbano bien equilibrado.

Características clave:

• Ubicación prestigiada en Old Tbilisi

• Edificio residencial de baja densidad

• Concepto arquitectónico cuidadosamente diseñado

• Construcción de alta calidad y acabado interior

• Ambiente residencial tranquilo y confortable con auténtico personaje antiguo Tbilisi Una opción adecuada para aquellos que buscan un entorno residencial de alta calidad, privacidad y un valor estable a largo plazo en el centro histórico de Tbilisi.

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Georgian Wings
Batumi, Georgia
de
$30,000
Complejo residencial Old Batumi
Batumi, Georgia
de
$161,500
Complejo residencial Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Mghvimevi, Georgia
de
$65,000
Complejo residencial Mira Verde
Tiflis, Georgia
de
$173,000
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Batumi, Georgia
de
$23,460
Está viendo
Piso en edificio nuevo Avlabari Breeze by GATD
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Batumi, Georgia
de
$2,200
Número de plantas 7
Information about the project About the project Nestled in evergreen subtropical surroundings, Green Cape Botanico is a unique project a 2-minute walk from the Botanical Garden, across from the pebble beach of the Black Sea. The construction project was completed in 2023. The complex i…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Mostrar todo Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Batumi, Georgia
de
$63,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 20
Área 31–58 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Wyndham Laguna es un lujoso complejo hotelero de 5* con servicios todo incluido de Wyndham. La infraestructura del complejo es de 15.000 m2 y consta de piscinas, restaurantes, centros de fitness y spa, clínicas de fisioterapia, parques infantiles, parques, un helipuerto y mucho más. Empresa …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.8 – 58.2
63,500 – 622,391
Apartamento
31.2
247,000
Estudio
32.2 – 51.1
254,500 – 536,857
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Mostrar todo Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Batumi, Georgia
de
$42,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
Área 40 m²
1 objeto inmobiliario 1
PYRAMIDmultifamiliaInicio del nuevo bulevarA 2 km del aeropuerto250m al mar100m del complejo RainbowDirección de construcción del complejo: Batumi, AdliaEntrega del complejo en marco blanco - Agosto 2025Entrega del complejo con reparaciones - Diciembre 2025Pagos sin intereses hasta finales d…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones