Piso en edificio nuevo Avlabari Breeze by GATD

Avlabari Breeze Residences by GATD

Residencias Elite Boutique en Old Tbilisi 23 Apartamentos exclusivos en un proyecto residencial boutique situado en el centro histórico de Old Tbilisi.

El proyecto combina arquitectura refinada, un ambiente de vida privado y de baja densidad y un estilo de vida urbano bien equilibrado.

Características clave:

• Ubicación prestigiada en Old Tbilisi

• Edificio residencial de baja densidad

• Concepto arquitectónico cuidadosamente diseñado

• Construcción de alta calidad y acabado interior

• Ambiente residencial tranquilo y confortable con auténtico personaje antiguo Tbilisi Una opción adecuada para aquellos que buscan un entorno residencial de alta calidad, privacidad y un valor estable a largo plazo en el centro histórico de Tbilisi.