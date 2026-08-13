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Propiedades residenciales en venta en Villeneuve Loubet, Francia

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1 propiedad total found
Villa en Villeneuve Loubet, Francia
Villa
Villeneuve Loubet, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 431 m²
Número de plantas 2
Esta villa de dos niveles está situada en una finca privada vigilada en Vogrenje, Villeneuve…
$1,27M
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