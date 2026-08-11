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Propiedades residenciales en venta en Versailles, Francia

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2 propiedades total found
Casa grande 12 habitaciones en Versalles, Francia
Casa grande 12 habitaciones
Versalles, Francia
Habitaciones 12
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 600 m²
Número de plantas 2
Esta villa excepcional se encuentra en la prestigiosa ciudad de (78430), a sólo 20 minutos d…
$2,10M
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Agencia
Hotel Invest
Idiomas hablados
English, Русский, Français
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Apartamento 2 habitaciones en Plaisir, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Plaisir, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 44 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Yvelines, Ile-de-France, Francia
$257,990
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Parámetros de las propiedades en Versailles, Francia

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
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