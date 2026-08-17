Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Valle del Oise
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Valle del Oise, Francia

;
Pontoise
13
Cergy
13
13 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Apartamento 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
En el corazón del distrito universitario de La Bastide, el espacio de vida estudiantil está …
$86,795
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Apartamento 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
En el corazón del distrito universitario de La Bastide, el espacio de vida estudiantil está …
$79,475
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Apartamento 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
En el corazón del distrito universitario de La Bastide, el espacio de vida estudiantil está …
$95,858
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Estudio 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Estudio 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 20 m²
Piso 3
La descripción del gerente. La empresa subsidiaria ha estado presente en el mercado privado …
$100,622
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Apartamento 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 2
En el corazón del distrito universitario de La Bastide, el espacio de vida estudiantil está …
$82,147
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Estudio 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 23 m²
La descripción del gerente. La empresa subsidiaria ha estado presente en el mercado privado …
$106,082
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Estudio 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 16 m²
Piso 2
La descripción del gerente. La empresa subsidiaria ha estado presente en el mercado privado …
$86,098
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Estudio 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
$80,172
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Estudio 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 22 m²
Piso 3
La descripción del gerente. La empresa subsidiaria ha estado presente en el mercado privado …
$96,439
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Apartamento 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
En el corazón del distrito universitario de La Bastide, el espacio de vida estudiantil está …
$81,682
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Estudio 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 21 m²
Piso 1
La descripción del gerente. La empresa subsidiaria ha estado presente en el mercado privado …
$88,770
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Estudio 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 3
En el corazón del distrito universitario de La Bastide, el espacio de vida estudiantil está …
$100,389
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Estudio 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
En el corazón del distrito universitario de La Bastide, el espacio de vida estudiantil está …
$90,513
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Valle del Oise

apartamentos

Parámetros de las propiedades en Valle del Oise, Francia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir