Áticos en Venta Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia

Ático Ático 2 habitaciones en Avenue Camille Blanc, Francia
Ático Ático 2 habitaciones
Avenue Camille Blanc, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Excepcional Ático con terraza en la azotea y vista panorámica del marOfrecemos un raro ático…
$9,90M
Ático Ático 5 habitaciones en Cannes, Francia
Ático Ático 5 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 750 m²
El Arte de Vivir entre el Cielo y el Mar – Un Ático Excepcional en CannesHay residencias que…
Precio en demanda
Ático Ático 4 habitaciones en Antibes, Francia
Ático Ático 4 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 213 m²
Piso 7/7
Gran estreno de excepcional nueva residencia en Juan-les-Pins que se finalizará en 2027!Mere…
$1,30M
NicoleNicole
Ático Ático 4 habitaciones en Cannes, Francia
Ático Ático 4 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 6/6
Un apartamento muy bonito en la Croisette, hermosa vista al mar, cruzando Este-Oeste y espec…
$3,24M
Ático Ático 3 habitaciones en Antibes, Francia
Ático Ático 3 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Piso 7/7
Gran estreno de excepcional nueva residencia en Juan-les-Pins que se finalizará en 2027.Mere…
$1,62M
