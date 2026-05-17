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Casas con Terraza en Venta en Niza, Francia

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Roquebrune Cap Martin
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5 propiedades total found
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Luxurious modern villa ideally located in the prestigious Mont Boron area close to Cap Ferra…
$7,24M
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Villa en Roquebrune Cap Martin, Francia
Villa
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Unique house with panoramic sea view and view of the green hills. Provencal house of 180m² i…
$2,85M
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Villa 4 habitaciones en La Turbie, Francia
Villa 4 habitaciones
La Turbie, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23M
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AdriastarAdriastar
Villa en Villefranche sur Mer, Francia
Villa
Villefranche sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
For the nature lovers only! In the most beautiful and exclusive area of French Riviera, all …
$1,54M
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Casa 6 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Casa 6 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 5
En las puertas de Mónaco le ofrecemos vivir en esta magnífica casa moderna. completamente r…
$3,25M
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