Casas de obra nueva en Francia metropolitana, Francia

Cannes
2
Provenza-Alpes-Costa Azul
6
Alpes Marítimos
6
Niza
4
Villa s bassejnom i sadom
Villa s bassejnom i sadom
Villa s bassejnom i sadom
Niza, Francia
de
$1,04M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
El complejo, compuesto por 3 cuatro - villas de habitaciones, una piscina comunitaria.Conveniente ubicación, cerca del centro de la ciudad, el Promenade des Anglais y restaurantes, acceso conveniente a las carreteras.Villas se alquilan con acabados: baldosas cerámicas 80 a 80, ducha italiana…
Desarrollador
Premiumazur
Dejar una solicitud
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Cannes, Francia
de
$1,90M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Elegante villa construida en 1910 por el príncipe de Moldova y el rumano Jean Gica para su esposa Maria - Hazel Gica.La villa se encuentra a 5 minutos a pie de la playa, cerca del antiguo puerto de Cannes.La villa es renovada y modernizada por el desarrollador. Además, se creará una zona de …
Desarrollador
Premiumazur
Dejar una solicitud
Casa club Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Casa club Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Casa club Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Casa club Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Casa club Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Niza, Francia
de
$1,28M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Moderna residencia de lujo cerca de la playa, restaurantes, paseo marítimo.En el techo de la residencia hay una piscina, que ofrece una magnífica vista del mar. Hay un jardín en el campo. La residencia se ha ido. Todos los apartamentos con decoración, materiales de acabado de alta calidad.As…
Desarrollador
Premiumazur
Dejar una solicitud
John TaylorJohn Taylor
Pueblo de cabañas Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Pueblo de cabañas Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Pueblo de cabañas Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Pueblo de cabañas Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Pueblo de cabañas Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Niza, Francia
de
$964,386
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Residencia Elite y en construcción, compuesta por pequeñas villas y un pequeño edificio con apartamentos. Hay una piscina y un jardín.Cada villa con su propio aparcamiento separado. Todas las casas con acabados.Pago de instalación, tarifa notarial reducida.Villa 101 m2 - 830.000 eurosVilla 1…
Desarrollador
Premiumazur
Dejar una solicitud
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Cannes, Francia
de
$951,778
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Villa Nkbig en el territorio de la residencia con aparcamiento y jardín.La superficie total de la casa es de 116 m2, el jardín es de 335 m2, la terraza es de 49 m2, el balcón es de 5 m2.Menos de 10 minutos a la pintoresca Croisette y la playa, y el antiguo puerto de Cannes.Instalación, reduc…
Desarrollador
Premiumazur
Dejar una solicitud
Villa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Villa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Villa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Niza, Francia
de
$1,08M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Villas en una zona tranquila y lujosa de le Montaleigne. Las villas están rodeadas de olivos. Algunas con vistas al mar. Arquitectura moderna. Aparcamiento.No lejos del centro de la ciudad y de la playa. Piscina común.Pagos. Reducir los honorarios notarios. Gran selección de materiales de ac…
Desarrollador
Premiumazur
Dejar una solicitud
