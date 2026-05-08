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Casas de obra nueva en Grasse, Francia

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Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
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Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Cannes, Francia
de
$1,90M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Elegante villa construida en 1910 por el príncipe de Moldova y el rumano Jean Gica para su esposa Maria - Hazel Gica.La villa se encuentra a 5 minutos a pie de la playa, cerca del antiguo puerto de Cannes.La villa es renovada y modernizada por el desarrollador. Además, se creará una zona de …
Desarrollador
Premiumazur
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Villa 5 komnat radom s centrom Kann
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Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Cannes, Francia
de
$951,778
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Villa Nkbig en el territorio de la residencia con aparcamiento y jardín.La superficie total de la casa es de 116 m2, el jardín es de 335 m2, la terraza es de 49 m2, el balcón es de 5 m2.Menos de 10 minutos a la pintoresca Croisette y la playa, y el antiguo puerto de Cannes.Instalación, reduc…
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