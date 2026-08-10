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Propiedades residenciales en venta en Lisieux, Francia

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casas independientes
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9 propiedades total found
Castillo 6 habitaciones en Lisieux, Francia
Castillo 6 habitaciones
Lisieux, Francia
Dormitorios 6
Área 600 m²
Número de plantas 2
Un castillo elegante. Normandía, 1p20 de París, 40min Deauville.Cazando a Manoir Louis XV.Su…
$3,14M
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Castillo 7 habitaciones en Deauville, Francia
Castillo 7 habitaciones
Deauville, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Castillo de lujo del siglo XIX con un dominio de caballo ✨A sólo 2 horas de París y 20 minut…
$6,56M
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Castillo 15 habitaciones en Chemin Launay, Francia
Castillo 15 habitaciones
Chemin Launay, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 300 m²
Castillo de Wetville - Normandía, FranciaExcepcional Elegancia en el Corazón de NormandíaA s…
Precio en demanda
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Trouville sur Mer, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Trouville sur Mer, Francia
Dormitorios 2
Área 68 m²
En las alturas de la localidad costera de Trouville, un espacio de vida excepcional le propo…
$602,858
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Castillo 5 habitaciones en Deauville, Francia
Castillo 5 habitaciones
Deauville, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Cerca de Cote Fleury - Campo - Hermosa mansión recientemente restaurada del siglo XVII. Zona…
$1,19M
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Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en Trouville sur Mer, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Trouville sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
En las alturas de la localidad costera de Trouville, un espacio de vida excepcional le propo…
$602,858
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Castillo 7 habitaciones en Honfleur, Francia
Castillo 7 habitaciones
Honfleur, Francia
Dormitorios 7
Área 580 m²
Número de plantas 2
Maravilloso castillo del siglo XVIII en excelente estado (rehabilitación total en 2020).Ubic…
$3,77M
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Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en Trouville sur Mer, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Trouville sur Mer, Francia
Dormitorios 3
En las alturas de la localidad costera de Trouville, un espacio de vida excepcional le propo…
$580,956
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Apartamento 3 habitaciones en Trouville sur Mer, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Trouville sur Mer, Francia
Dormitorios 3
En las alturas de la localidad costera de Trouville, un espacio de vida excepcional le propo…
$563,527
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Parámetros de las propiedades en Lisieux, Francia

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